Commercio online di sneakers con marchio falso, multati anche i clienti

Commercio online di scarpe sneakers di un noto marchio italiano, che però era falsificato: per questo motivo due trevigiani sono stati denunciati con l'accusa di ricettazione e contraffazione dalla guardia di finanza di Treviso. Avrebbero utilizzato un account Facebook e un canale Telegram, che in pochi mesi ha registrato numerose iscrizioni e sul quale era possibile ottenere anche il book fotografico della merce, riuscendo a vendere a 200 euro scarpe che normalmente hanno un valore di mercato di quasi 500 euro al paio.

Le sneakers erano commissionate dagli indagati a fornitori con sede in Cina, che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste degli acquirenti. Dopo il pagamento, i clienti le ricevevano direttamente a casa tramite corriere. L'operazione è nata a seguito della denuncia presentata dall’azienda marchigiana proprietaria del marchio. I finanzieri hanno perquisito l’abitazione dei due indagati, sequestrando merce già pronta per la spedizione e, soprattutto, i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Successivamente, grazie all’analisi dei telefoni, alla ricostruzione dei contatti e agli accertamenti bancari sui conti correnti della coppia, è stata ricostruita la mappa dei loro traffici.

Gli acquirenti sono stati individuati in varie province: Bari, Padova, Pesaro-Urbino, Pordenone, Treviso, Venezia, Udine e Vicenza. Tutti loro hanno ricevuto una multa, che va da 100 a 7.000 euro, per incauto acquisto di merce contraffatta.