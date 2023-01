Escursionisti veneziani bloccati nella neve, messi in salvo nel Trevigiano

Attorno alle 14.30 sabato il 118 ha attivato il Soccorso alpino delle Prealpi trevigiane per una coppia di escursionisti sessantenni veneziani, fermi fuori sentiero nella neve.

I due erano partiti con il loro cane da Miane a Treviso per risalire i mille metri di dislivello e arrivare al rifugio Posa Puner. A circa metà strada però, la coppia ha perso l'orientamento e si è ritrovata nel bosco innevato, senza sapere come proseguire e senza opportune calzature. Una squadra, risalita alle coordinate del punto, li ha raggiunti scendendo a piedi dall'alto. Una volta da loro i soccorritori hanno dovuto evitare di farli salire a monte a 200 metri fino a una soprastante strada forestale, perché la coppia era bloccata dal freddo e dalla stanchezza. Il recupero è stato quindi ultimato dall'elicottero di Treviso emergenza. Calato con un verricello di 20 metri, il tecnico di elisoccorso ha assicurato entrambi e li ha issati a bordo per poi trasportarli a valle. Recuperato anche il loro cagnolino caricato in uno zaino.