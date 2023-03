Rientra da un'escursione e si fa male a una caviglia: soccorsa

Tra le 13.30 e le 15 circa la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme all'elicottero della Protezione Civile e agli operatori dell'ambulanza del 118 hanno portato soccorso ad una donna del 1991 di Concordia Sagittaria infortunatasi sul Monte Dauda. L'infortunio è accaduto durante il rientro dall'escursione al monte a 1160 metri di quota, in località Monte Cavolat, sul sentiero con segnavia Cai 159.

La donna, che era in compagnia di altre persone, si è procurata una forte distorsione alla caviglia. I soccorritori sono stati portati in quota con l'elicottero della Protezione Civile e sono stati sbarcati nei pressi del pascolo di Malga Dauda, da dove hanno raggiunto la donna a piedi e l'hanno supportata nel raggiungere l'ambulanza che si era avvicinata lungo la strada forestale che da Fielis va a Malga Dauda. Un volta in ambulanza la donna è stata portata all'ospedale di Tolmezzo, mentre i soccorritori sono rientrati con l'elicottero. Attivata anche la Guardia di Finanza.