Mamma e tre bambini perdono il materassino e rischiano nel mare mosso: salvati

Hanno perso il materassino e si sono trovati in difficoltà nel mare mosso di Jesolo.

Protagonisti del rischioso episodio una mamma con i suoi bambini che grazie all'intervento dei soccorsi sono riusciti a scampare il pericolo. L'intervento alle 16.20 nei pressi della torretta 11. Nel pomeriggio nonostante la bandiera rossa e il mare molto mosso, la donna di 45 anni ha deciso di entrare in acqua con tre figli piccoli. Le onde, però, erano troppo forti: dopo aver perso il materassino si è trovata in difficoltà e i bagnini della Jesolo turismo, vedendo queste persone in difficoltà, sono intervenute accompagnandoli fuori dall’acqua. Successivamente è intervenuto il 118 a causa di un malessere della madre.