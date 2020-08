Due veneziane soccorse in montagna

Come richiesto della centrale di Bolzano, alle 14.30 di oggi mercoledì 12 agosto, una squadra del soccorso alpino della Val Comelico è intervenuta sopra Passo Monte Croce, sulla strada che porta a Malga Nemes a Sesto (Bolzano) per una donna che si è sentita male. I soccorritori hanno raggiunto in jeep C.D.A., di Mestre e l'hanno portata via con loro all'ambulanza. Il Pelikan di Bolzano è poi volato sul Mulaz per un'altra escursionista che, scivolata, ha riportato un trauma alla caviglia. F.N., 50 anni di Martellago, è stata trasportata all'ospedale di Agordo.

