Escursionista di Salzano si fa male sul Cansiglio

Scivola e si fa male passeggiando su un sentiero nel Cansiglio. È successo verso mezzogiorno e a quell'ora è partito l'allarme per un escursionista 52enne di Salzano che, mentre camminava con la famiglia e i cani, è scivolato sulle pietre bagnate riportando un sospetto trauma alla caviglia.

Risalita alle coordinate del luogo, non distante da Vallorch che è uno dei villaggi cimbri dell'altopiano del Cansiglio nel Trevigiano, una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane e dell'Alpago ha raggiunto il 52enne nel bosco, gli ha stabilizzato la gamba e lo ha caricato in barella per poi trasportarlo per circa un chilometro fino al rendez vous con l'ambulanza dell'Eva Alpago, partita in direzione dell'ospedale di Belluno.