Soccorsa in mare barca incagliata con i ragazzi di una squadra di calcio a bordo

Intervento in mare nella serata di sabato: la guardia costiera di Venezia ha soccorso un'imbarcazione con 65 passeggeri a bordo, tra cui diversi ragazzi appartenenti ad una squadra di calcio, rimasta incagliata in località Santa Maria del Mare a Pellestrina. Si stava dirigendo a Fusina quando è andata in difficoltà e ha dovuto allertare i soccorsi. La sala operativa della Capitaneria ha ricevuto la segnalazione per la presenza di un’imbarcazione rimasta incagliata in presenza di bassa marea, bloccata nelle acque di fronte a Santa Maria del Mare.

È stato disposto l’immediato invio in zona della motovedetta della Capitaneria 833 e del gommone gc b135. La barca è stata liberata dal personale della corporazione Piloti Estuario Veneto, arrivato in zona su richiesta della sala operativa della guardia costiera e, una volta disincagliata, è stata portata nella banchina dei piloti vicino alla bocca di porto di Malamocco. Sotto la supervisione del personale della guardia costiera i passeggeri sono stati fatti scendere dal natante, ormai non più in grado di navigare autonomamente, e caricati a bordo di un'altra imbarcazione della società armatrice.