Veneziani rimasti isolati nel residence a causa della neve

Sono state recuperate questa mattina nove persone rimaste isolate dalla neve sul Pian della Sussistenza, sopra Passo San Pellegrino. Ieri era scattato l'allarme, lanciato dal gestore del residence che si trovava bloccato da tre giorni con sei ospiti, tra i quali un bambino, di Marcon, ed era terminato il carburante del gruppo elettrogeno.

Questa mattina tre gatti delle nevi della Società impianti Ski Area San Pellegrino sono riusciti a salire da Falcade, hanno raggiunto il residence e in due viaggi hanno caricato a bordo tutte le persone che erano rimaste isolate per trasportarle in località Caverson, dove attendevano il soccorso alpino della Val Biois e i vigili del fuoco per accompagnarli a Caviola.