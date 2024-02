Paga in discoteca con soldi falsi, denunciato

Ha tentato di pagare una consumazione in discoteca utilizzando dei soldi falsi, ma gli è andata male. È stato denunciato un giovane di 27 anni di nazionalità romena, sorpreso nel locale Palmariva di Fossalta di Portogruaro. I carabinieri, perquisendolo, gli hanno trovato addosso in totale 1.500 euro in contanti contraffatti.

E non è stato l'unico a finire nei guai. Negli ultimi giorni, i militari della compagnia di Portogruaro hanno messo in atto una serie di controlli che hanno portato all'identificazione di 72 persone, una delle quali - un 52enne - è stata denunciata per guida sotto l'effetto di alcol.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday