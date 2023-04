Solidarietà del Sap al dirigente del commissariato di Chioggia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Chioggia – 22 aprile 2023 - Anche questa volta, dobbiamo intervenire non per parlare di progetti e della bellezza dello Sport, ma su un fatto gravissimo. Questa notte, individui che non hanno nulla a che vedere con lo Sport, hanno pensato di “prendersela” con l’auto privata del Dirigente del Commissariato P.S. di Chioggia, versando una sostanza nel cofano e attaccando un adesivo riferito alla tifoseria calcistica locale con la scritta “ACAB”.

Nelle settimane scorse, dopo fatti gravi successi in precedenti manifestazioni sportive, le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire anche con provvedimenti disposti dalla normativa vigente in tema di manifestazioni sportive. Ora, speriamo che Magistratura e Forze dell’Ordine intervenute, assicurino alla giustizia in tempi brevi chi o coloro hanno fatto questo grave ed intimidatorio gesto. Il SAP, oltre alla Solidarietà e alla Vicinanza al Dirigente, a Tutto il personale del Commissariato per il lavoro quotidiano svolto, sarà al loro fianco per isolare individui che non hanno nulla da spartire alla serena popolazione sportiva di Chioggia.

Il segretario provinciale Sap Giorgio Pavan