Test di sollevamento delle paratoie del Mose

Giovedì mattina verso le 8 e 30 il Mose per proteggere Venezia dall'acqua alta è attivo. Lo ha riferito il Centro maree del Comune di Venezia. Il provveditorato ha stabilito di procedere con il test di funzionamento del sistema, dopo quello svolto il 3 ottobre scorso. Il massimo di marea è di 130 centimetri per le 10.45 del 15 ottobre e di 120 per venerdi 16.

Per la città di Chioggia si prevedono circa 15 centimetri in più rispetto a Venezia, a causa forte vento di Bora. A punta della Salute la marea è attorno ai 63 centimetri, alle 8, a Chioggia a 70, alla diga del Lido 108 centimetri e a Malamocco 109. In mare 104-108 centimetri con venti di bora tra i 60 e i 70 chilometri all'ora. Valori di marea alle 9.10: diga del Lido 135 centimetri, Malamocco 140, Chioggia 144 centimetri e punta della Salute 54 centimetri.

