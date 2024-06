Strage di Mestre, il cavalcavia chiude per un nuovo sopralluogo

La procura di Venezia ha disposto la rimozione delle barriere di sicurezza e del parapetto nel tratto del cavalcavia superiore di Mestre dove si verificò l'incidente del 3 ottobre 2023, che causò la morte di 21 passeggeri a bordo di un autobus. Per consentire le operazioni, il Comune ha istituito per la giornata di giovedì 20 giugno la chiusura al traffico sul cavalcavia e alcune modifiche alla viabilità dalle ore 9.30 alle 16.

La barriera asportata sarà poi sottoposta alle ulteriori analisi dei periti, incaricati di accertarne le condizioni. Le indagini, tra le altre cose, stanno verificando l'adeguatezza del guard rail in quel tratto di cavalcavia, dove il bus finì fuori strada e precipitò di sotto per una decina di metri. L’area era stata messa sotto sequestro giudiziario per permettere tutte le perizie necessarie, mentre altri accertamenti si stanno concentrando sulle condizioni di salute dell'autista e su eventuali malfunzionamenti del mezzo.

L'ordinanza

Il provvedimento di chiusura, dunque, prevede, dalle 9.30 alle 16 di giovedì 20 giugno, il divieto di transito a tutti i veicoli sul cavalcavia superiore di Marghera e via della Libertà in direzione ovest (con deroga ai mezzi dedicati alle operazioni di cantiere e a quelli del trasporto pubblico locale) e il divieto di transito sulla corsia di adduzione alla SR11, sulla rotatoria all’intersezione con via delle Industrie. Se necessario, il divieto di transito sarà esteso sul tratto di via dell’Elettricità dall’intersezione con via della Pila in direzione A57.

Per i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 30 tonnellate provenienti dalla SR11 - Ponte della Libertà o da via dell’Idraulica e percorrenti la SR11 il divieto di transito sarà pre-segnalato sul cavalcavia superiore; sarà inoltre segnalata la deviazione verso San Giuliano per raggiungere l'A57 tangenziale e Marghera. Per i veicoli provenienti dalla SR11 diretti verso l’A57 o Marghera, la deviazione di itinerario è la seguente: intersezione a rotatoria tra via delle Industrie e SR11 - via delle Industrie - via dell’Atomo - via della Pila - via dell’Elettricità. Qualora si renda necessaria la chiusura alla circolazione stradale del tratto di via dell’Elettricità, dall’intersezione con via della Pila in direzione A57, il traffico in corrispondenza dell’intersezione con via della Pila/via dell’Elettricità verrà provvisoriamente deviato in direzione sud.

Per i veicoli provenienti dalla SR11 e diretti a Mestre, la deviazione di itinerario prioritaria è la seguente: SR11 - intersezione a rotatoria SR11/Via delle Industrie (Macroisola) - cavalcavia Via Torino - Via Torino. Per i veicoli provenienti da via Torino o dalla SR11, il divieto di transito lungo il cavalcavia superiore sarà segnalato alla rotatoria all’intersezione con via delle Industrie. Agenti e pattuglie della polizia locale saranno disposti alle principali deviazioni per verificare il rispetto dell’ordinanza, monitorare il traffico e garantire la sicurezza della circolazione.