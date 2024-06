Riapre la conca di navigazione di Intestadura a Musile

Torna in funzione la conca di navigazione di Intestadura a Musile di Piave, un’opera infrastrutturale dal valore storico-culturale - oltre che idraulico - che era stata chiusa con ordinanza della Regione Veneto. Ora i lavori daranno nuovo impulso alla navigabilità interna nei due sensi di percorrenza del fiume, dal Piave verso la Piave Vecchia, detta anche canale di Intestadura, e dalla Piave Vecchia verso il Piave, valorizzando la navigazione turistica dei Comuni di Musile e San Donà di Piave e garantendo la difesa idraulica in caso di piena.

I lavori di recupero dell’opera, finanziati dalla Regione con 2,4 milioni di euro, sono stati seguiti da Infrastrutture Venete, braccio operativo regionale, che ne assicura anche la gestione e funzionamento. Al sopralluogo, oggi 19 giugno, lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture, Lavori e Trasporti, Elisa De Berti. Con lei Alessandra Grosso, direttore di Infrastrutture Venete, Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave, e Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave. La conca è stata anche messa in funzione. «Si tratta di un importante manufatto che consente di creare collegamenti tra il Piave e altri percorsi navigabili con forte valenza paesaggistica e ambientale – ha precisato la vicepresidente –. Grazie alla Piave Vecchia, della lunghezza di oltre 7 chilometri, si dà forma, infatti, a un importante asse di navigazione che, passando attraverso il nodo di Caposile, consente l’accesso alla laguna di Venezia, a Treviso e alle darsene e porti di Jesolo, Cavallino e Portegrandi».

Con l’occasione è stata presentata anche la nuova rampa di varo e alaggio per le unità nautiche del pontile di Caposile, oggetto di un intervento di ricostruzione in legno da Infrastrutture Venete. «La sistemazione del nuovo pontile, che ha visto un finanziamento regionale di 380 mila euro, va a dare un ulteriore impulso al turismo lento in bici e barca, collocato in una posizione strategica all’incrocio tra la provinciale 43, che collega Venezia-Mestre, il litorale di Jesolo e Cavallino, e le ciclovie regionali “della bassa pianura” e “del Sile” La posa di uno scivolo di alaggio offrirà, inoltre, un’opera più funzionale per la navigazione delle vie fluviali».

La conca costruita nel 1873, lunga circa 68 metri, con un’entrata in bacino larga circa 7 metri, aveva subito notevoli danni durante la prima guerra mondiale ed era stata sottoposta a numerosi interventi manutentivi. L'ultimo, particolarmente articolato poiché la struttura ha vincoli culturali e paesaggistici, ha riguardato la sostituzione delle quattro coppie di porte vinciane oltre all'ammodernamento delle opere elettromeccaniche e la realizzazione di nuovi impianti. La conca ora può essere ora manovrata interamente da remoto, a gestionedi Infrastrutture Venete, senza compromettere il valore delle opere civili e storiche esistenti.