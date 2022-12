Dipendente del Casinò di Venezia sorpreso a "intascarsi" le mance dei clienti

Avrebbe rubato parte dei soldi che i clienti elargivano come mancia. La vicenda, sulla quale ora dovranno fare luce le autorità competenti, avrebbe come protagonista un dipendente del Casinò di Venezia, sorpreso nei giorni scorsi dai servizi di sorveglianza interni alla struttura a intascarsi il denaro. A rendere nota la vicenda è stato il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro.

È sempre di oggi la notizia che la procura di Venezia ha disposto il sequestro preventivo di beni per 114 mila euro nei confronti di un ex dipendente di Avm/Actv, accusato di essersi appropriato di contanti derivanti dalla vendita dei biglietti del trasporto pubblico (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).

