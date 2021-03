I cittadini non distratti hanno sorpreso un uomo che scaricava rifiuti edili a Martellago

L'hanno sorpreso mentre scaricava rifiuti - scarti edili - a bordo strada nel territorio di Martellago, e lo hanno tenuto sotto controllo mentre si spostava con il suo furgone, riuscendo ad annotarsi il numero di targa. Alla fine, il gruppo di osservatori volontari "Cittadini non distratti" si è messo in contatto con le forze dell'ordine. È successo ieri sera, poco dopo le 20.

Nel frattempo il furgone si era spostato dalla bretella del Passante verso via Primo Maggio; quando si è accorto di essere seguito, il conducente ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. I militari del 112 sono poi riusciti ad intercettare il mezzo ed effettuare le verifiche del caso, da cui è emerso come il veicolo non fosse assicurato. Ora si attende l'eventuale denuncia da parte dell'amministrazione comunale.