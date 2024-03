Viola la sorveglianza speciale, lo arrestano a Jesolo. Scatta il carcere

Guidava con la patente sospesa e la revisione dell'auto scaduta. Appena è entrato nel territorio del Comune di Jesolo, la polizia locale, durante un controllo, ha individuato l'irregolarità del veicolo e ha deciso di andare a fondo fermando l'uomo al volante per delle verifiche in più. Oltre al veicolo sono stati verificati i documenti del conducente, originario di Catania, 45enne, che gli agenti hanno scoperto essere sottoposto a una misura preventiva di sorveglianza speciale per cui aveva l'obbligo di dimora nel Comune di San Donà di Piave.

In pratica non avrebbe dovuto sconfinare, ma ormai si trovava a Jesolo e per questo è stato fermato. Il provvedimento, imposto dall'Autorità giudiziaria, era arrivato dopo i precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sabato, dopo l'arresto degli agenti del Comando di polizia locale di Jesolo, per R.F. difeso dall'avvocato Giuseppe Muzzupappa è arrivata la convalida e il 45enne è stato trasferito in carcere a Santa Maria Maggiore. Arrivato a San Donà da soli venti giorni, ha commentato il suo legale, è andato oltre i confini del Comune per mancata conoscenza del territorio. Chiesti e ottenuti i termini di difesa, l'avvocato martedì della settimana dopo Pasqua chiederà per l'assistito il rito abbreviato. «È qui per lavorare come operaio - ha detto Muzzupappa - Stava per chiedere un ampliamento della sorveglianza per potersi spostare regolarmente».