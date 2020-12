Furti, danneggiamenti, truffe: un 22enne finisce sorvegliato speciale

Nei giorni scorsi la divisione anticrimine della questura di Venezia ha notificato a K.M., 22enne veneziano, la misura della sorveglianza speciale che a maggio il questore aveva proposto al tribunale, ritenendo il giovane «un soggetto socialmente pericoloso».

Il ragazzo ha cominciato a creare problemi in città fin dal 2018 e, nemmeno con gli arresti domiciliari, la situazione è migliorata. Già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, si è reso nel tempo responsabile di reati come rapina, furto, ricettazione, danneggiamento, porto abusivo di armi, truffa.

Nell’ultimo periodo si era specializzato nelle truffe on line: servendosi dei social, contattava gli inserzionisti fingendosi interessato all’acquisto dell’oggetto in vendita e con semplici ma raffinate tecniche riusciva a far accreditare somme di denaro su carte postepay a lui riconducibili. Ora, dovrà rimanere sorvegliato speciale per i prossimi tre anni.