Discoteca a Jesolo sospesa 5 giorni dopo i controlli della polizia di Stato al King’s Club la notte di ferragosto. La squadra della divisione amministrativa e sociale della questura di Venezia ha riscontrato nel locale violazioni delle misure anti Covid, mentre era in corso una serata di musica e ballo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verificati assembramenti di persone senza mascherina in coda per entrare nel locale, e all’interno, in pista e attorno ai tavoli. Accertate le violazioni alle norme sul distanziamento sociale e sull'obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale, i poliziotti hanno applicato la sanzione prevista dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto, in vigore dalle 13 di sabato 15 agosto, della sospensione dell’attività per cinque giorni.