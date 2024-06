Niente balli al PinaColada. Maxi rissa con minori: il questore chiude

Botte, pugni, caos. Volano tavoli, sedie, vasi di fiori dentro e fuori il locale. Disordini denunciati dagli addetti alla sicurezza, tra una cinquantina di persone, il 2 giugno scorso, ma tempo venti minuti si erano dileguati tutti. Solo cinque ragazzi sul posto, identificati dalle radiomobili dell'Arma del Veneto Orientale. Quattro minorenni, uno di loro non aveva neanche 14 anni. Fortemente sospettati di aver fatto scoppiare i disordini, avevano precedenti.

La notte della festa della Repubblica, tra sabato e domenica, è scoppiata la mega rissa tra i cinquanta ragazzi, italiani e stranieri, tutti a ballare al PinaColada, la discoteca di via Fausta a Cavallino di fronte al camping Union Lido, prima della maxi scazzottata. Nel pomeriggio di oggi, venerdì, una volta preparate le carte negli uffici, per quanto è accaduto quella notte il questore Gaetano Bonaccorso ha sospeso la licenza al locale da ballo per sette giorni.

Stavano sfasciando tutto, come riferito dai vigilantes, in venti minuti di pestaggio generale sono state rovesciate perfino le fioriere del bar accanto. Quando i guardians hanno chiamato i carabinieri, si sono dileguati tutti tranne un quattordicenne, tre minori e un giovane un po' più grande, almeno tre di loro con precedenti. I militari delle radiomobili di San Donà, Noventa di Piave e Portogruaro li hanno identificati, accertando poi che c'era stata anche una rapina a un minore che aveva passato la sera in quel disco club.

Due magrebini gli si erano avvicinati per vendergli droga, lui aveva rifiutato, e quelli mettendogli le mani al collo gli hanno strappato la collana d'oro. I carabinieri e gli agenti della polizia amministrativa sono andati a notificargli il provvedimento del questore, giusto prima che iniziasse la serata. Per i gravi fatti avvenuti la discoteca si è rivelata punto abituale di ritrovo di persone con precedenti e per questo la saracinesca nel weekend resterà abbassata. In provincia, da primavera, si tratta della sesta sospensione per l'articolo 100 del Testo unico (Tulps) "dove siano avvenuti disordini, liti, risse o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose". Il 4 giugno il Pub68 a Mestre, il 24 maggio, per gli stessi problemi, erano scattati i sigilli al bar Riviera di Oriago di Mira per sette giorni, il bar Trieste a Chirignago e la sala giochi di Cavarzere chiusi il 24 aprile. In centro storico invece, il kebab ai Santi Apostoli ha avuto lo stop per 5 giorni l'11 maggio.