Slot machine attive fuori orario: bar chiuso per tre giorni

Tre giornate di sospensione per la violazione del regolamento di apertura delle sale giochi sono state disposte ad una attività di somministrazione di alimenti e bevande di via Mazzini, nel centro di Dolo. Lo ha stabilito un’ordinanza emessa il 10 agosto dall’Unione dei comuni della Riviera del Brenta, dopo che nel locale erano state rilevate ripetute violazioni alle norme sull'orario di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento.

Ad accertare l’ennesima infrazione registrata in orario notturno, alle 2.50, sono stati i militari dell’Arma. L’esercizio rimarrà chiuso fino al 16 agosto. «L’ordinanza nei confronti del trasgressore - spiega il sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto - rientra nella normale programmazione di vigilanza attuata dalla polizia locale e dalla tenenza dei carabinieri. L’obiettivo è di far rispettare le normative vigenti, sia nell’ambito della prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco sia, più in generale, per quanto riguarda il rispetto della civile convivenza, del decoro e dell’ordine pubblico».