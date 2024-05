Scatta la chiusura del kebab per il caos scoppiato ai Santi Apostoli

Si era creato il caos, dentro e fuori il locale. Una rissa, un ferimento grave, sangue ovunque e vetri rotti. Giovedì alle 20 un cliente è entrato nel kebab pizzeria in campo Santi Apostoli, già in stato di agitazione, e ha iniziato a inveire contro il gestore e il personale. Poi ha ordinato da mangiare e da bere e al momento di pagare ha scatenato un putiferio facendo danni, scagliandosi contro uno dei proprietari, che ha ferito, fino a uscire in strada dove ha sollevato tavoli e sedie scaraventandoli contro la vetrina. A quel punto, complice l'alcol e probabilmente le sostanze assunte, pareva inarrestabile.

Alla fine ha spaccato una bottiglia e ferendosi gravemente al dito di una mano ha rischiato pure di perderlo. Quanto basta per generare il panico in strada e nei locali vicini. Il Suem si è dovuto portare via con l'idroambulanza l'avventore che perdeva sangue ovunque, per trasferirlo al Civile, mentre il proprietario colpito a un braccio da un coccio di vetro è stato medicato e ha rimediato qualche punto. Un episodio che all'indomani era già sul tavolo del questore. Un fatto grave che ha generato un forte allarme sociale, in una zona di solito affollata da residenti e turisti. Ecco perché é maturato in neanche due giorni il provvedimento di sospensione, a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Allo straniero erano stati infatti serviti alcolici, nonostante fosse già in stato di alterazione dovuta alla probabile assunzione alcol o droghe. E poi la situazione è andata fuori controllo. Verso le 11 di sabato mattina i poliziotti dell'Amministrativa e quelli del Commissariato San Marco hanno sospeso il locale per cinque giorni su ordine del questore Gaetano Bonaccorso, che ne ha congelato la licenza. Il 24 aprile la questura aveva chiuso per dieci giorni il bar Trieste a Chirignago e una sala giochi a Cavarzere, sempre a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.