Il sottosegretario Prisco ringrazia i vigili del fuoco a Mestre

Il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco a Mestre per ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti martedì sera nella tragedia del bus precipitato dal cavalcavia, dove hanno perso la vita 21 persone. Ieri, alla caserma mestrina di via della Motorizzazione, Prisco era con il comandante del Corpo, Carlo Dall’Oppio, con il direttore interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, Loris Munaro e il comandante provinciale Mauro Luongo.

Il primo a prendere la parola è stato il comandante Luongo. «È stato un disastro davvero eccezionale - ha detto - che i soccorritori hanno affrontato con determinazione. Desidero ringraziare tutti i vigili del fuoco, operatori che anche con 30 anni di esperienza, mai si erano trovati ad affrontare un evento così eccezionale. Tutti hanno reagito con grande professionalità riuscendo in breve tempo a portare a termine questo soccorso e salvando 15 persone».

«Ringrazio i vigili del fuoco - ha detto Prisco - che hanno evitato la tragedia fosse ancora peggiore. Ci tenevo personalmente a dirvi grazie anche per le difficoltà emotive che avete affrontato». «Avete dato - ha aggiunto Dall'Oppio - lustro al corpo con la vostra professionalità. Un evento difficile a cui non ci si abitua mai. Grazie a nome di tutti per quello che avete fatto». All'incontro c'era anche il direttore del Suem, Rosi, che ha sottolineato la perfetta sintonia e collaborazione con i vigili del fuoco oramai consolidata da tempo.