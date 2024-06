Spacca il vetro ed entra carponi nel bar per non farsi riprendere dalle telecamere

Il vetro della porta spaccato, la siepe del cortile esterno danneggiata, frammenti e macchie di sangue per terra all'interno del locale. Luca e Giulia, i titolari del bar La Partenopea di via Piave hanno trovato il loro locale in queste condizioni ieri mattina all'apertura. Nella notte, verso le 3, le telecamere hanno ripreso la spaccata e l'intrusione di un uomo con il volto coperto da una mascherina e un cappuccio in testa, che una volta mandato in frantumi il vetro è entrato al bar tagliandosi e perdendo sangue, per dirigersi poi strisciando carponi sul pavimento verso la cassa sul bancone, ed evitare così di essere ripreso dalla telecamera.

«Ha portato via tutti i soldi che ha trovato - racconta il titolare Jiang Hengguang di origini cinesi, per tutti "Luca" - Quasi 300 euro del fondo cassa, 200 circa del contenitore con tutte le monete e un centinaio di mance del personale. In tredici anni che sono qui non mi era mai capitato». Le volanti del 113 al mattino erano lì per raccogliere le immagini, da cui non si vede molto, e fare i rilievi sulle tracce. Le macchie di sangue si intravedevano ancora in tarda mattinata vicino alla porta spaccata e accanto al banco, a segnare il percorso compiuto dal fuorilegge. «Mi dispiace per lui. Credo sia entrato a rubare proprio perché ne aveva bisogno: da quel poco che si vede dal video non sembra una persona violenta. Si è trascinato via anche il grosso contenitore pesante pieno di monete da uno e due centesimi. Forse gli servivano anche quelle - commenta Giulia -. Andare avanti così però è difficile, non solo per noi. Furti e spaccio continui. Persone fuori controllo e violenza. Credo che tutti, commercianti e residenti, sperano di vedere un miglioramento.

L'altra sera sono entrati anche nel portone del condominio, hanno lasciato della carta stagnola», materiale per preparare e assumere droga. «Si drogavano anche nel cortiletto esterno, dove ci sono alcuni tavoli - continua Luca - Quando la siepe era più bassa la scavalcavano e si mettevano per terra lasciando poi tutti i residui che dovevamo raccogliere il giorno dopo. Così ho alzato la siepe e adesso non entrano più, però l'altra notte..». Tutte le piante dove c'è stata l'intrusione sono state infatti schiacciate e sono più basse delle altre. «Siamo stufi. La sera siamo sempre più bersaglio di assuntori e spacciatori che entrano al bar con violenza e arroganza, vogliono cibo. Dicono: "Ho fame, dammi da mangiare" e poi cercano di rubare segnalandoci che ci sono persone ai tavoli che vogliono ordinare qualcosa, così noi ci allontaniamo dal banco, la cassa rimane incustodita e loro hanno via libera per metterci le mani e tentare di aprirla, approfittando della nostra provvisoria assenza».

Giulia ricorda quando tempo fa di sera lasciava le brioche che le erano avanzate durante il giorno, vicino alla porta d'ingresso, pensando che invece di gettarle via se qualcuno ne avesse avuto bisogno poteva prenderle. «Il risultato è stato che quando mi è capitato di non averne perchè le avevo vendute, hanno iniziato a tirare colpi sul vetro e a insultarmi perché non avevo lasciato niente. Tutti speriamo che qui la situazione migliori». Giusto mentre Giulia aveva finito il suo racconto è iniziato un via via di volanti della questura fuori dal locale che hanno bloccato una persona e l'hanno portata via sul marciapiede del supermercato Alì di via Piave. Ancora un furto. Stavolta, come hanno spiegato all'interno, non è successo nulla di irreparabile perché i poliziotti hanno fermato l'uomo che aveva afferrato dei prodotti, tra i quali forse alcolici, prima che sparisse. Recuperata la refurtiva e restituita al supermercato ancora in buono stato la volante si è portata via il responsabile.