Spaccate in serie, i vetri anti-sfondamento reggono: arrestati in tre

Tombino sradicato e scaraventato contro il vetro della porta di un negozio alle 4 della mattina. Così è iniziato il venerdì per diversi residenti che abitano nei pressi della rotonda di via Chirignago, svegliati di soprassalto a quell'ora dai forti colpi sbattuti sul vetro del negozio di cialde di caffè "Dorhouse" di via Trieste. In tre hanno tentato la spaccata ma il vetro anti-sfondamento ha retto e allora sono passati a quello successivo, dove c'è la farmacia.

Un baccano tremendo, che non poteva non allarmare tutto il vicinato. «Mi sono svegliata per il frastuono - racconta la testimone che ha visto i malviventi in azione col tombino e ha chiamato il 113 - Ho guardato dalla finestra, abito al piano di sopra, e c'erano tre uomini che parlavano in dialetto. Uno ha offeso un altro e gli ha detto: "co..n" in veneziano, da lì ho capito che era gente del posto». M.T., 31 anni di Spinea, D.G. di 19 anni residente a Chirignago e G.G., ventenne di Camposampiero. Arrestati e portati in procura subito, ieri mattina, hanno avuto la convalida dal pm Elisabetta Spigarelli. Uno è libero, il secondo ai domiciliari e il terzo è finito in carcere. Tra le 4 e le 5 di venerdì hanno raggiunto assieme la rotonda di Chirignago, davanti al fruttivendolo vicino alle Poste hanno trovato il tombino in ghisa, poi hanno svoltato leggermente l'angolo e si sono messi a scaraventarlo contro il "Dorhouse".

Colpi su colpi, un baccano pauroso. Intanto la gente aveva già avvisato le volanti del 113 che in qualche minuto sono arrivate sul posto. Anche in farmacia, dov'erano reduci da un colpo simile subito circa un mese fa, la nuova vetrata anti-sfondamento ha retto e i tre, cominciando a tirare parolacce hanno lasciato perdere. La terza attività presa di mira è il supermercato Prix, subito accanto, dove i ladri hanno provato ad armeggiare sulla porta per entrare, senza accorgersi che alle loro spalle avevano i poliziotti.

Sul posto, nonostante l'arresto praticamente in flagranza dei tre, sono arrivati gli agenti della polizia locale e poi i poliziotti della Scientifica per i rilievi su impronte e tracce. Nemmeno un mese fa la squadra mobile della polizia di Venezia aveva fermato ed espulso un tunisino responsabile di vari colpi da Natale a metà gennaio, ma spaccate e furti continuano: quattro giorni fa è stata mandata in frantumi la porta in vetro della pasticceria Gaspari, di via Bembo a Mestre (foto sotto: la scientifica della polizia per i rilievi).