Spaccata all'Eurospar di Sottomarina

Spaccata all'Eurospar di viale Mediterraneao a Sottomarina di Chioggia. È successo nella notte tra domenica a lunedì. I ladri hanno forato il vetro della porta d'ingresso e danneggiato tutta la vetrata a fianco del negozio, tanto che i pannelli lunedì mattina sono stati sostituiti con parti in legno, in via provvisoria.

I malviventi, gente che probabilmente aveva osservato bene i movimenti di denaro verso la cassaforte, hanno preso di mira proprio il forziere all'interno della direzione del supermercato e hanno tentato di sradicarlo da fuori aiutandosi con delle funi per portarlo via e avere tutto il tempo di aprirlo altrove, una volta messo al sicuro. Invece il colpo è andato in fumo. Il forte rumore della spaccata ha risvegliato tutto il vicinato, e i residenti hanno chiamato il 113 costringendo i malviventi a darsela a gambe. Sul posto anche le guardie giurate di Civis. Su età e provenienza delle persone, tre o quattro, c'è riserbo da parte delle forze dell'ordine che indagano su possibili collegamenti fra questo colpo e altri analoghi nei territori confinanti. Nessun ammanco quindi all'Eurospar che lunedì mattina ha aperto regolarmente ma i danni causati sono stati importanti.