Spaccata al negozio di tessuti in corso del Popolo, furto e danni

Spaccata e furto al negozio Giesse Scampoli di corso del Popolo. È successo all'alba di domenica tra le 4 e le 5 del mattino. Poco dopo i proprietari sono stati avvisati. «L'allarme era stato inserito - spiega la proprietà - purtroppo ha avuto dei problemi è non è scattato. Chi è entrato ha portato via alcune macchine da cucire e qualche spicciolo in cassa e ha danneggiato mobili e cassetti».

Dalla finestra che è stata forzata e poi presa a colpi fino a che non si è aperta, ha avuto accesso chi mirava a entrare. E una volta guadagnato l'ingresso ha messo a soqquadro tutto: cassetti, mobili, la cassa stessa che è stata danneggiata. Il furto più i danni costeranno migliaia di euro. Difficile immaginare come i ladri riusciranno a piazzare delle macchine da cucire. Di sicuro il mercato su internet vola, ma ci vuole tempo e una certa confidenza con i dispositivi in rete per realizzare un guadagno. Molti mercatini improvvisati invece in queste zone si vedono anche per strada. Domenica alla Giesse è arrivata la polizia scientifica per i rilievi. In due giorni tra via Piave, via Dante e corso del Popolo sono state almeno tre le spaccate notturne: al Chicken Fly, all'agenzia di pratiche commerciali di via Dante 8 dove sono spariti due laptop, e al negozio di tessuti e scampoli nella notte tra sabato e domenica.