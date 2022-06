Vetrina in frantumi, ennesima spaccata a un'attività bengalese

Risveglio amaro per il titolare del ristorante pizzeria La Griglia di piazzale Giovannacci a Marghera. Il vetro della porta d'ingresso della sua attività è stato fatto a pezzi, proprio sotto alla maniglia di sicurezza, con una spaccata nella notte tra venerdì e sabato che ha permesso ai ladri di aprirsi un varco ed entrare a fare incetta di tutto quello che si poteva portare via. Non i contanti, visto che nel cassetto non c'era che qualche moneta per il fondo. Ma merci, viveri e alcolici.

Ancora un'attività produttiva gestita da una famiglia bengalese finita nel mirino dei malviventi. È solo l'ultimo colpo di una serie di spaccate e furti denunciati dalla comunità. I delinquenti hanno portato via perfino pesce e carne dai frighi del ristorante. E poi bottiglie di alcolici e superalcolici prima di uscire indisturbati perché il negozio non ha le telecamere. Dispiaciuto e turbato il titolare, K.T. Gestisce quel ristorante da qualche anno assieme alla moglie, e ai loro tre figli. Ma le cose non sono andate benissimo durante la pandemia. La disperazione è tanta anche perché l'anno scorso, sempre in estate, in questa attività era successa la stessa cosa: una spaccata, i ladri e il registratore di cassa rubato e poi abbandonato nei cassonetti delle immondizie.

A dare l'allarme un vicino del ristorante La Griglia che ha chiamato la polizia verso le 5 di sabato mattina. Il 113 ha poi raccomandato al gestore di sporgere denuncia. «Sta succedendo sempre con i cittadini bengalesi, chiediamo più sicurezza a Mestre e a Marghera», commenta un rappresentante della comunità bengalese veneziana, Kamrul Syed. Sono ormai continue le segnalazioni e le denunce dei piccoli negozianti della comunità. A fine maggio a Marghera comunque diversi fatti analoghi sono stati denunciati. Tra le attività colpite anche il Marciano Pub di Federico Frassinelli in via Rossarol, che ha pubblicato in Facebook le immagini della spaccata registrate delle telecamere del suo pub.