Spaccata nella notte, colpito lo "Studio Extension Ciglia Lash"

La serratura della porta d'ingresso forzata con un cacciavite ha mandato in frantumi anche il vetro d'entrata. È l'esito dell'ultimo colpo a Marghera, i malviventi hanno preso di mira nella notte fra giovedì e venerdì lo "Studio Extension Ciglia Lash" in via Mutilati del Lavoro e anche qui il vetro ha ceduto.

Non per un tombino scaraventato contro e neppure per la violenza di un urto con la macchina schiantata contro l'attività, come è successo nella maggior parte dei casi nei furti recenti sul territorio. Questa volta la modalità è stata "chirurgica", diversa. «Sono arrivata al mattino e ho trovato la porta aperta e la cassa vuota - racconta la titolare - Mi hanno portato via circa 600 euro, il fondo più altro denaro custodito, e inoltre una costosa lampada. Sono qui da sei anni e non mi era mai successo prima», afferma.

La chiamata ai carabinieri ha fatto arrivare i militari sul posto in sopralluogo venerdì mattina. Attività ispezionata e rilievi effettuati, poi la titolare ha fatto denuncia, preoccupandosi di sistemare al più presto la serratura per poter lavorare e chiudere il negozio. L'ammanco oltre ai danni è stato considerevole. E non è escluso che altre attività nei paraggi siano state visitate la stessa notte o in quelle precedenti. Marghera è ancora teatro di furti e spaccate, a Mestre il 31enne denunciato dalla polizia locale è stato arrestato a Pordenone, mentre sulla banda dell'automedica della Croce Rossa le indagini proseguono, due persone sono state comunque denunciate a Quarto D'Altino.