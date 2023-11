Spaccata in tabaccheria, sferra un pugno alla vetrina e si taglia il polso

Sferra un pugno alla vetrina di un negozio e la manda in frantumi per entrare a rubare, ma si taglia il polso e rischia il dissanguamento. Spaccata a mani nude alla tabaccheria di Roberto Forcolin, sul Lungomare Marconi al Lido, mercoledì mattina all'alba. Verso le 4.30 un marocchino di 34 anni si è avvicinato alle saracinesche della bottega, ne ha sollevata una e con un destro ha distrutto il vetro che gli si è conficcato nel polso. Con l'arteria recisa e il sangue a fiotti ha cercato di allontanarsi ma a un certo punto, a causa dell'emorragia, è crollato al suolo ed è rimasto a terra fino a quando l'autista di un bus Actv in servizio in quel momento non è passato e vedendolo ha dato l'allarme.

«Quando siamo arrivati c'era una scia di sangue che dalla vetrina continuava per trecento metri sul sottoportico e poi lungo la strada - racconta il titolare, Forcolin - Nulla è stato portato via anche perché ferito in quelle condizioni il responsabile non avrebbe potuto continuare nel suo intento. Di certo ha rischiato grosso con un taglio del genere». Il conducente Actv ha chiamato il 118. Lo straniero portato via in gravi condizioni dal Suem è stato trasferito all'Angelo di Mestre. Si trova ricoverato in Chirurgia vascolare, in prognosi riservata, e in questo reparto sarà operato al polso destro.

Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. «Abbiamo qualche sciarpa esposta in vetrina che si è macchiata di sangue, per il resto il danno più grosso è quello al vetro (qualche migliaio di euro) - continua il tabaccaio che da tempo gestisce questa attività poco distante dall'hotel Excelsior - Se fosse entrato con la testa o con il busto in vetrina avrebbe potuto ferirsi ancora più gravemente. Sappiamo chi è, per noi è un volto noto - continua - Vive di espedienti, forse è già stato espulso. Sta insieme ad altri magrebini e staziona agli Alberoni: le forze dell'ordine sono al corrente di questo caso».