Ladro sfonda una vetrina nella notte, preso dai carabinieri

Spaccata e arresto nel giro di pochi minuti. È successo poco dopo le 3 della notte tra lunedì e martedì a Mestre, in corso del Popolo. Il ladro ha preso di mira il negozio Oro Market, poco distante dall'incrocio con via Costa: avrebbe utilizzato un tombino per sfondare la vetrata dell'attività commerciale, quindi avrebbe afferrato il più rapidamente possibile gli oggetti di valore che gli sono capitati a tiro.

I primi ad intervenire sono stati gli addetti di una pattuglia della Civis, un'agenzia di vigilanza privata. Il loro arrivo avrebbe disturbato l'intruso, costretto a lasciare a terra la refurtiva per cercare di allontanarsi. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri, che hanno raccolto la descrizione del ladro e si sono messi alla sua ricerca, riuscendo in poco tempo a intercettarlo e arrestarlo.