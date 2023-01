Preso il ladro delle spaccate a San Donà. Plauso del sindaco

Diverse spaccate si sono susseguite nelle ultime settimane tra il centro di San Donà di Piave e le zone limitrofe, ora i carabinieri hanno fermato un presunto responsabile. L'uomo sarebbe stato preso in flagrante, durante la notte, mentre tentava di entrare in un'attività commerciale. Serviranno ulteriori accertamenti per stabilire se la stessa persona abbia commesso altri furti simili: secondo la ricostruzione dei giornali locali, nei giorni scorsi sono stati colpiti bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti, ma anche negozi e attività commerciali in genere.

«L’inizio del 2023 ha visto il territorio del Basso Piave bersaglio di numerose spaccate, con alcuni negozi devastati dove i danni sono stati più consistenti degli importi sottratti», conferma il sindaco di San Donà, Andrea Cereser. L’amministrazione comunale, dunque, «apprende con soddisfazione dell’operazione dei militari dell’Arma che questa notte hanno sottoposto a fermo un soggetto straniero ritenuto, probabilmente, l’autore delle spaccate». Alle forze dell'ordine va il plauso della città, mentre agli operatori colpiti «la nostra solidarietà per i danni economici e per i disagi subiti».

Secondo il sindaco, però, «va mantenuta alta l’attenzione su questo tipo di reati predatori e anche per questo condivido la richiesta del presidente mandamentale di Confcommercio, Angelo Faloppa, di potenziare il presidio delle forze dell’ordine nel territorio sandonatese»: in particolare, un aumento dell'organico dei carabinieri ma anche della guardia di finanza, della polstrada e della polizia locale. «Tra le azioni che auspichiamo - conclude Cereser - la presenza di un presidio della polizia di stato nella nostra città, centrale al Basso Piave per posizione strategica e per importanza demografica».