Sorpreso con 160 grammi di cocaina, un etto di hashish e contanti, arrestato 32enne

Con lui aveva 160 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 100 grammi di hashish e oltre 2mila euro in contanti. I carabinieri di Goro (Ferrara) hanno arrestato un 32enne straniero residente in provincia di Venezia.

L’uomo è stato notato da una pattuglia in quanto si aggirava per le vie di Mesola a bordo della sua auto. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento e non avendolo mai visto prima in zona, hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito. Durante la perquisizione, sul tappetino del guidatore, i carabinieri hanno subito trovato quattro involucri contenenti cocaina e si sono accorti che era stato creato un vano sotto il portaoggetti, dove era stato nascosto il resto della droga. Addosso il 32enne, inoltre, aveva nascosto il denaro distribuendo le banconote nelle varie tasche dei pantaloni e del giubbino che indossava. Il giovane, risultato incensurato e regolare sul territorio nazionale, è stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio e accompagnato in carcere.