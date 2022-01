Cocaina e 11mila euro in contanti, 25enne in manette

Una pattuglia dei carabinieri lo ha notato mentre gironzolava, a Mira, al volante di una Fiat Punto e ha deciso di fermarlo. Si trovava nella zona del parco Gazzetta quando è stato bloccato e perquisito.

Nel corso del controllo, i militari hanno trovato, in un'intercapedine sotto il vano porta oggetti, 26 dosi di cocaina, che si sommano ad altri 45 grammi della stessa sostanza rinvenuti, invece, nella sua casa. Sono stati sequestrati anche 11mila euro in contanti, materiale per confezionare la droga e un bilancino di precisione. Il giovane, 25enne di Mira, è stato arrestato. Si sospetta che possa essere un fornitore di una rete di pusher della zona che vendono nei pressi delle scuole. Ieri è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto.