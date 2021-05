Trovato con quasi 70 grammi di cocaina, arrestato un 24enne

Era da qualche giorno che i carabinieri lo stavano tenendo d'occhio. E lunedì lo hanno pedinato tutto il giorno, fino al tardo pomeriggio, quando hanno deciso di intervenire. Lui, una volta compreso di essere stato scoperto, ha tentato la fuga a piedi, ma senza risultato.

E' finito in manette Jorgest Vokkri, 24enne di Noale, irregolare. Durante la perquisizione personale e quella nel suo appartamento, i carabinieri hanno trovato quasi 70 grammi di cocaina, già confezionati in diversi ovuli e pronti per la vendita. Gli investigatori ritengono che si tratti di uno spacciatore con un piccolo giro d'affari, ma «molto attivo in una delle zone che attraggono di più i giovani, insieme alla Piazza di Mirano», si legge in una nota. Il 24enne, dopo un breve inseguimento a piedi in centro a Noale è stato, quindi, arrestato.