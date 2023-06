Tenta di disfarsi della droga, fermato: nello stomaco aveva altri ovuli

Continuano i controlli in una delle zone più calde della città: il quartiere Piave di Mestre. Questa volta, a finire nella rete dei carabinieri, un uomo di 28 anni che, dopo aver notato la pattuglia in lontananza, ha nascosto un piccolo involucro in un deposito di porfido.

Fermato all'istante, è stato perquisito e nel nascondiglio sono stati trovati 0,4 grammi di cocaina. Durante le successive fasi del controllo, lo strano atteggiamento dell’uomo, che aveva evidenti problemi nel deglutire, ha fatto ulteriormente insospettire i militari che hanno deciso di procedere a un esame ecografico. Il risultato ha confermato i sospetti: nello stomaco del 28enne, di nazionalità tunisina, sono risultati presenti “multipli elementi ovulari”.

Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e piantonato in ospedale, dove si trova ancora in osservazione. Durante il processo per direttissima il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Venezia con obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria del luogo di residenza.