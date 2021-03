Spacciatore fermato con 43 dosi di eroina e cocaina: arrestato

Ventotto dosi di eroina e 15 di cocaina. E' quanto aveva con sè E.S., 23enne nigeriano richiedente asilo fermato nei giorni scorsi dai carabinieri a San Donà. Il giovane spacciatore è stato visto dai militari scendere dal treno e incamminarsi nelle vicinanze con fare sospetto.

Motivo per il quale è stato bloccato per il controllo. La droga, del peso di circa 15 grammi e pronta per essere venduta, è stata sequestrata. Gli avrebbe fruttato un guadagno di più o meno mille euro. Sono stati sequestrati anche due cellulari. Il 23enne è stato arrestato e questa mattina comparirà davanti al giudice per la direttissima.