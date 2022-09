Fermato con cocaina, eroina e marijuana: 26enne in manette

Sette dosi di cocaina, 14 di eroina e un po' di marijuana. È quanto aveva con sè uno spacciatore di nazionalità nigeriana fermato nei giorni scorsi dalla polizia locale a San Donà.

A seguito della perquisizione personale è emerso che l'uomo, senza fissa dimora, aveva con lui anche 210 euro. Lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che sono state sequestrate insieme ai soldi ritenuti provento dell’attività. Il pusher , per lo stesso reato – nonostante la giovane di 26 anni – aveva già scontato in carcere più di due anni di reclusione. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Venezia, in attesa dell’udienza fissata nel mese di novembre.