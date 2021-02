Al parco con due etti e mezzo di marijuana, arrestato

In manette uno pusher al parco di via Pertini a Mira. Spacciava in una zona frequentata anche da bambini

Quel parco era diventato il suo luogo di spaccio. Poco importava che a pochi metri da lui ci fossero delle famiglie con dei bambini. I suoi movimenti nell'area verde di via Pertini, a Mira, non sono però sfuggiti ai carabinieri che, per un periodo, lo hanno tenuto sotto controllo osservandolo da lontano. Fino a martedì pomeriggio, quando hanno deciso di intervenire.

A.D., 22enne senegalese, è stato fermato e con lui aveva più di due etti di marijuana e qualche grammo di hashish. Abbastanza per far scattare le manette. Il giovane spacciatore è stato arrestato, anche se non senza difficoltà, visto che ha opposto resistenza. La droga è stata, invece, sequestrata.