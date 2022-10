Cocaina e marijuana in casa, spacciatore in arresto

I poliziotti del commissariato di Chioggia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo italiano già noto alle forze dell’ordine. Inizialmente il presunto spacciatore è stato bloccato alla guida di un'automobile. Agli agenti avrebbe esibito un documento bulgaro, risultato falso. Visti anche i suoi precedenti, i poliziotti hanno deciso di effettuare delle verifiche ulteriori recandosi direttamente nell'abitazione dell'uomo.

Dentro casa, nel corso della perquisizione, hanno trovato varie prove di un'attività di spaccio di droga: sono stati trovati 50 grammi di cocaina e altrettanti di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e una somma di denaro in contanti per un totale di 2400 euro. Il presunto pusher, alla fine delle operazioni, è stato arrestato e portato al carcere di Venezia, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di venerdì 28 ottobre.