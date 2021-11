Sorpreso a vendere cocaina, arrestato 51enne

Avva appena venduto una dose di cocaina. Proprio in quel momento i carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, hanno arrestato R.F., 52enne di Campagna Lupia.

I militari lo stavano tenendo d'occhio. Dopo averlo bloccato, hanno proseguito con la perquisizione domiciliare. In casa, nascosti dentro un berretto, hanno trovato altri 11,40 grammi di cocaina, oltre che materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino. L'acquirente è stato invece segnalato alla prefettura come assuntore.