Trovato con un etto e mezzo di hashish, denunciato

Quando gli agenti lo hanno fermato gli hanno trovato addosso una piccola quantità di droga a un bilancino di precisione, insieme ad altri strumenti per confezionare le dosi. In casa, poi, hanno scoperto altra sostanza: in totale, un etto e mezzo di hashish. È stato denunciato un giovane residente a Jesolo, ritenuto responsabile di spaccio e di danneggiamento. Gli agenti del commissariato sono arrivati a lui al termine di un'indagine sullo smercio di droga nella località balneare.

Non solo droga, anche atti persecutori

Il ragazzo nei giorni scorsi è stato raggiunto anche da un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Venezia, in quanto avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti della madre dell'ex compagna.

