Pusher in monopattino: sequestrate eroina e cocaina

Stava girando con il suo monopattino e, quando ha visto che i carabinieri si stavano avvicinando, ha cercato di allontanarsi. Ma è stato fermato e controllato dai militari che, perquisendo anche la sua abitazione, hanno trovato 7 dosi di cocaina e 5 di eroina brown sugar, tutte confezionate e pronte per essere vendute.

E' stato denunciato A.S., 26enne nigeriano richiedente asilo, di Portogruaro, dopo un controllo avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di San Donà di Piave. Gli sono stati sequestrati anche due cellulari con 3 sim card abbinate e intestate a prestanome. Inoltre è stata applicata la normativa per il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di domicilio come previsto dal Dpcm con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 400 euro.