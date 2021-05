Nasconde la droga nelle mutande, 25enne denunciato

Appena ha riconosciuto un agente, ha cambiato direzione cercando di nascondersi in una calle vicina. Un tentativo di nascondersi andato male, quello di un 25enne tunisino, che è stato poi fermato. Il giovane nascondeva nelle mutande 19 involucri di hashish e 10 di cocaina.

Il ragazzo è stato bloccato mercoledì pomeriggio in zona Tre Ponti, a Venezia, da una squadra di agenti in borghese dei nuclei operativo, cinofilo e pronto Intervento, impegnati fin dalla mattina in un servizio di appostamento nell'area intorno a Piazzale Roma. E' stato denunciato.