«Centrale» dello spaccio in un appartamento in centro, due arresti

Una “centrale” dello spaccio proprio nel cuore del centro storico della città. È quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di Chioggia che da tempo, dopo una serie di appostamenti, avevano notato un insolito viavai nell'appartamento di una coppia.

I poliziotti hanno perquisito l'abitazione, trovando all'interno 165 grammi di cocaina, di cui 29 dosi già confezionate per lo spaccio, materiali per la preparazione delle dosi come bilancini elettronici e sacchetti, nonché denaro contante per 1.700 euro, nascosto all’interno del tubo di scarico del condizionatore. I due inquilini sono stati arrestati e sottoposti dal giudice ai domiciliari in attesa della prossima udienza.