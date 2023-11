Viavai sospetto, blitz dei carabinieri: arrestati due pusher

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Venezia, al termine di un'indagine hanno arrestato nella città lagunare due cittadini tunisini sorpresi in possesso di hashish e di materiale vario per confezionarla in dosi destinate alla vendita.

I militari, in una zona compresa tra l’arsenale e la “Celestia” hanno proceduto al controllo di un’abitazione, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti già da qualche tempo. Nella circostanza, sono stati trovati due stranieri rispettivamente di 27 e 25 anni, nonché è stato identificato un minorenne giunto sul posto per rifornirsi. Il giudice ha convalidato gli arresti e ha disposto il divieto di dimora nel comune di Venezia per entrambi gli spacciatori.