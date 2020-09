Quasi un etto e mezzo di cocaina in casa, coppia di spacciatori in manette

Ben 74 dosi di cocaina confezionate, per un peso complessivo di circa 130 grammi, 1.630 euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga e addirittura un dispositivo elettronico in grado di individuare apparati di intercettazione. E' quanto hanno trovato gli agenti del commissariato di Chioggia a casa di una coppia di spacciatori: V.D., 50enne e una donna di 40, B.Z.

La coppia era stata fermata per un controllo e trovata con tre grammi di cocaina nell'auto. Da qui è scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso ai poliziotti di trovare il resto della droga. Entrambi sono stati arrestati. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, in attesa dei processi ha disposto i domiciliari per l'uomo e l'obbligo di firma per la donna.