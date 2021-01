Spaccio di cocaina: in carcere un altro componente della banda smantellata a luglio

In luglio erano stati arrestati quattro pusher, tutti trevigiani, ritenuti responsabili di un giro di spaccio di cocaina attivo in un vasto territorio a cavallo tra le province di Venezia e Treviso. Stamattina i carabinieri di Marcon hanno dato seguito a quell'operazione arrestando un'altra persona, S.E., 48enne italiano residente a Casale sul Sile, in esecuzione di una misura cautelare di carcerazione disposta dal gip del tribunale di Treviso.

Secondo le indagini dei carabinieri l'uomo ha praticato l'attività di spaccio per lungo tempo, almeno dal 2010. Sono arrivati a lui dando seguito all'operazione di luglio e continuando a raccogliere testimonianze, ad analizzare tabulati telefonici e ad effettuare pedinamenti: molti di questi elementi hanno portato al 48enne, il quale spesso vendeva la cocaina sotto la propria abitazione oppure nel parcheggio di un ristorante attiguo.

Il giro di affari, secondo i carabinieri, era cospicuo: basti pensare che è stata dimostrata la cessione di cocaina ad almeno dieci clienti con cadenza settimanale, portato avanti per anni. Di fatto era questo il "lavoro" del trevigiano e la sua unica fonte di sostentamento: formalmente era disoccupato e incensurato.