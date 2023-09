Traffico di cocaina, smantellata banda con fulcro a Padova

Un'indagine della questura di Padova, coordinata dalla locale procura, ha portato a tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di traffico e spaccio di cocaina. Due sono stati portati in carcere, un tunisino di 24 anni e la suocera, una 46enne marocchina. Il terzo, 31enne tunisino, è invece destinatario di divieto di dimora nella regione Veneto. Nel gruppo sarebbero coinvolti anche altri due complici, un tunisino di 34 anni di Padova e una marocchina 40enne di Fossalta di Piave, le cui abitazioni sono state perquisite oggi.

Stando ai risultati degli accertamenti, gli indagati avrebbero gestito un'attività di spaccio con fulcro nella città di Padova. Nei confronti della 46enne marocchina, la procura ha richiesto e ottenuto dal Gip anche il sequestro preventivo di un’abitazione a Mortise.

Le indagini erano partite nel giugno 2022 da una perquisizione effettuata nell’abitazione di Campodarsego del 24enne tunisino. Il giovane era sospettato di essere a capo di una serie di "piccoli pusher", a loro volta arrestati diverse volte in flagranza di reato. In quell'occasione, i poliziotti gli avevano trovato 26mila euro in contanti. Vari clienti, pur riferendo di avere acquistato la cocaina da ragazzi nordafricani, lo avevano indicato come il reale fornitore. Ben presto era emerso il ruolo della suocera 46enne, anche lei dedita allo stesso traffico.

Grazie alle intercettazioni, gli investigatori sono venuti a capo dell'intera rete di spaccio, composta da giovani ragazzi (in parte minorenni) che ricevevano da loro la cocaina e si accordavano sul luogo, le modalità e il prezzo delle cessioni da fare ai consumatori finali previo contatto telefonico. Di rilievo anche il ruolo del 31enne che, affiancandosi alla donna, provvedeva su sua indicazione a nascondere e recuperare la cocaina da spacciare. La donna si occupava di gestire i contatti telefonici con gli acquirenti, fissando gli appuntamenti. Talvolta portava con sé la figlia di sette anni, per sviare i sospetti.