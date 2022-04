Dosi di cocaina nella scatola delle caramelle

Gli ultimi controlli alla movida nel weekend hanno portato a una denuncia per spaccio in centro storico: la Municipale a Venezia trova dosi di cocaina che circolano nascoste in una scatoletta per le caramelle e ferma un cittadino tunisino. È successo venerdì sera, la zona è quella tra Santa Margherita e piazzale Roma. Gli agenti della Locale, in presidio per i consueti controlli alla sicurezza, hanno individuato e fermato l'uomo di origini nordafricane per delle verifche. Gli hanno trovato addosso una decina di dosi di coca nascoste in una scatola per conservare le caramelle. Ed è scattata la denuncia.

L'uomo, che era assieme a due connazionali, stava bazzicando verso campo Santa Margherita ma gli agenti sono riusciti a scoprire in tempo cosa avesse con sé e a denunciarlo a piede libero per la cocaina nascosta in dosi nella scatola dei dolciumi. Gli agenti non hanno potuto trattenerlo perché privo di precedenti. Un altro connazionale che aveva dell'hashish non ha avuto conseguenze considerato che la quantità poteva essere compatibile per l'uso personale.