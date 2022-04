Due chili e mezzo di cocaina in casa: arrestato

L'arresto più recente è stato messo a segno giovedì 28 aprile: uno spacciatore aveva appuntamento con alcuni clienti vicino alla stazione ferroviaria ma i poliziotti l'hanno intercettato prima dell'incontro. Lui ha tentato di scappare, è stato fermato e ha fatto resistenza, tanto da procurarsi escoriazioni alla mano e alle ginocchia durante la colluttazione. Addosso gli hanno trovato parecchia droga: 44 dosi di eroina e 20 di cocaina. Alla direttissima la condanna è stata di 1 anno, pena sospesa.

Ma le operazioni degli agenti del commissariato di Mestre contro lo spaccio di droga si sono susseguite per tutto il mese. Il colpo più importante risale all'11 aprile, con il sequestro di due chili e mezzo di cocaina: gli investigatori, in base ad alcune segnalazioni ricevute, avevano pedinato un sospetto, un giovane di neanche 20 anni che abitava in viale Garibaldi. Dopo gli appostamenti, in cui hanno accertato la sua attività, sono intervenuti e lo hanno bloccato prima che entrasse in casa. Lì, nella stanza dove viveva in subaffitto, gli agenti hanno scovato la droga (due chili e mezzo di coca suddivisi in panetti) e anche soldi, più di tremila euro in contanti. Il ragazzo, albanese, è stato portato in carcere.

Un altro episodio pochi giorni fa, il 26 aprile. In questo caso i poliziotti hanno tenuto d'occhio dei sospetti che si muovevano nell'area dell'argine dell'Osellino, lungo viale Vespucci. C'è stato un pedinamento che si è protratto fino all'interno dell'area boschiva, un luogo appartato che tre pusher avevano scelto per confezionare lo stupefacente. A quel punto gli agenti sono usciti allo scoperto e hanno bloccato due degli spacciatori, mentre il terzo è riuscito a fuggire lanciandosi nel canale. Nell'operazione sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina.

Altri interventi risalgono all’inizio del mese tra Spinea e Mestre, nella zona tra Corso del Popolo e via Cappuccina. Gli uomini del commissariato, in tre distinti interventi, hanno arrestato due pusher stranieri e denunciato un terzo, sequestrando in totale circa 100 grammi di eroina e di hashish.